Hagenow/ Stolpe

Die Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow ist derzeit in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein mit Autos beladener Kleintransporter auf dem Standstreifen in Brand geraten sein. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Es wurden bisher keine Personen verletzt. Die Feuerwehr ist bereits zur Brandbekämpfung vor Ort. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Wöbbelin abgeleitet.

Von OZ