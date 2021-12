Schwerin

Zwei Menschen sind bei einem Glätteunfall auf der A14 am Dienstagabend gegen 23 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, verlor ein Autofahrer bei Glatteis die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte an der Anschlussstelle Schwerin Nord mit der Ausfahrttafel und fuhr in die Böschung.

Der 52 Jahre alte Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden.

Von RND/aab