Südwestmecklenburg Wittenburg bei Ludwigslust - A24-Unfall mit drei Toten: Verursacher stand unter Drogeneinfluss März 2019: Bei einem Unfall auf der A24 bei Ludwigslust sterben drei Menschen. Verursacher ist der Fahrer eines Viehtransporters. Jetzt die Bestätigung: Der Mann, der unverletzt blieb, stand unter dem Einfluss von Drogen. Aber war das auch die tatsächliche Ursache für den Unfall?

Der mit jungen Schweinen beladene Lkw des 38-Jährigen war in der Nacht zum 8. März bei Wittenburg nahe Ludwigslust in Fahrtrichtung Berlin umgestürzt. Ein weiterer Lkw und zwei Autos fuhren in die unbeleuchtete Unfallstelle. Quelle: Susan Ebel