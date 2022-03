Wittenburg

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden, der auf 100.000 Euro geschätzt wird. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 34-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache mit dem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren sein. Das Fahrzeuggespann kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde dabei leicht am Kopf verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,34 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die Beamten veranlasst. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Weiterer Unfall bei der Bergung

Bei der Bergung des Fahrzeugs kam es laut Polizei zu einem weiteren Unfall. Ein Lkw prallte demnach gegen ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei. Dabei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Warum der 31-jährige Lkw-Fahrer den Schilderwagen nicht rechtzeitig wahrgenommen hat, sei noch unklar. Der Schilderwagen war zur Absicherung der Bergung eingesetzt und stand auf der rechten Fahrspur. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt und mussten geborgen werden. Auf der A24 kam es wegen der beiden Unfälle zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Berlin.

Von OZ