Wöbbelin/Hagenow

Nach einem Unfall auf der A 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind derzeit beide Fahrspuren in Richtung Hamburg voll gesperrt. Wie die Polizei, war am Montagsnachmittag ein Wohnmobil in Höhe des Parkplatzes „Schremheide“ aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Schutzplanke geprallt und anschließend umgekippt.

Der Fahrer wurde den Beamten zufolge leicht verletzt – und kam in ein Krankenhaus. Am Wohnmobil entstand erheblicher Sachschaden.

Von OZ