Achtjähriger in Ludwigslust von Auto angefahren und schwer verletzt

Ludwigslust

Bei einem Unfall in Ludwigslust (Landkreis Luswigslust-Parchim) ist am Freitag ein Kind schwer verletzt worden. Der Junge war mit dem Rad unterwegs und wurde an einer Straßenkreuzung von einem Auto angefahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Achtjährige erlitt Kopfverletzungen und kam per Hubschrauber in eine Klinik.

Laut Polizei soll die 60-jährige Fahrerin des Wagens die Vorfahrt des Radfahrers an der Einmündung missachtet haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung dauern an.

Von dpa