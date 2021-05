Wurden in einer Schweriner Arztpraxis Patienten mit Corona infiziert oder nicht? Mehr als 200 Patienten sind aufgefordert worden, sich testen zu lassen. Unterdessen ist die Stimmung in der Schweriner Weststadt angespannt – das bekommt auch der OZ-Reporter zu spüren. Was Passanten und der Arzt, ein AfD-Mitglied, zu dem Vorfall sagen.