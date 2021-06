Rostock

Die Urlaubssaison in Mecklenburg-Vorpommern geht wieder los und auch die Aida-Kreuzfahrten können wieder starten. Anlässlich des 25. Geburtstages der Rostocker Kreuzfahrtreederei verlost die OZ in den nächsten Wochen 25 Traumreisen.

In unserer ersten Umfrage können Sie ab sofort eine Reise für zwei Erwachsene und maximal zwei Kinder (Cruise only) auf der ersten Abfahrt von der Aidasol ab Warnemünde am 1. Juli 2021 gewinnen. Sie übernachten in einer Balkonkabine. Die Rückkehr ist am 4. Juli 2021 ebenfalls in Warnemünde geplant.

So können Sie dabei sein

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie lediglich eine Frage online beantworten und sich im Anschluss registrieren. Schon sind Sie im Lostopf für Ihre nächste Reise mit der Aida. Stellen Sie dafür bitte vorher sicher, ob Sie zu diesem Zeitpunkt die Reise antreten können.

Wie heißt der jüngste fertiggestellte Neubau von Aida-Cruises? Hier geht es zum Gewinnspiel.

Die Umfrage läuft bis nächsten Freitag, den 11. Juni um 12. Uhr. Der oder die Gewinnerin wird im Anschluss benachrichtigt und sowohl online als auch in der Zeitung verkündet. Danach geht das Gewinnspiel in die nächste Runde.

Die weiteren Reisen verlosen wir in den kommenden Wochen. Dabei gibt es jeweils ein Familienpaket im Wert von 1490 Euro zu gewinnen. Es gelten die Reisebedingungen und Einreisebestimmungen des aktuellen Aida-Katalogs.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Von OZ