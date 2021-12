Neustadt-Glewe

„Wir sind jetzt schon mehr als Feuer und Flamme und freuen uns riesig darauf, nach einer viel zu langen Wartezeit endlich wieder mit euch die Tage und Nächte durchfeiern zu können“: Mit dieser Botschaft an die Fans melden sich die Organisatoren des „Airbeat One“ in Neustadt-Glewe nun zurück. Nach zweimaliger coronabedingter Absage startet die 19. Auflage des größten Elektromusik-Festivals in Norddeutschland im kommenden Jahr einen neuen Anlauf.

Unter dem Motto „Bella Italia“ sollen vom 6. bis zum 10. Juli 2022 Stars aus der aktuellen Top 10 der besten DJs weltweit auflegen: Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Steve Aoki, Timmy Trumpet. Mit Marshmello, Vini Vici, W&W, Will Sparks und zum allerersten Mal Kygo stehen fünf weitere Top-Acts aus dem Top-100-Ranking fest.

Auch deutsche Top-Acts dabei

Mit Alle Farben und Robin Schulz kommen zwei der prominentesten Vertreter der deutschen DJ-Landschaft in der ersten Line-Up-Phase auf die Terminal Stage. Auch auf dieser Bühne darf ein Top-100-DJ im ersten Line-Up-Announcement nicht fehlen: Lost Frequencies.

Im Jahr 2019 feierten gleichzeitig 60 000 Personen auf dem Gelände – an allen Tagen zusammen waren es nach Worten eines Sprechers rund 180 000 Besucher. In den Jahren 2020 und 2021 fiel das Festival pandemiebedingt aus.

Unsicherheit bleibt

Trotz aller Vorfreude und Zuversicht: Die Veranstalter bleiben zurückhaltend. „Uns allen ist bewusst, dass wir in einer ungewissen Zeit leben, auch wenn es keiner mehr hören will. Auch wir haben leider keine Glaskugel und können nicht zu 100 Prozent versprechen, dass die Airbeat One 2022 stattfinden darf“, heißt es. „Für uns ist aber klar, dass wir alles daran setzen werden, euch endlich wieder das Festivalerlebnis des Jahrhunderts bieten zu können.“

Tickets gibt es auf tickets.airbeat-one.de. Zur Zeit sind noch Plätze auf allen Campingvarianten verfügbar, jedoch werden die Tickets gut nachgefragt. Unter anderem ist das VIP-Camping zu 55 Prozent ausverkauft.

Von Katharina Ahlers