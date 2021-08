Airbeat One Festival 2021: Wie Fans und Veranstalter auf die Absage reagieren

Neustadt-Glewe

Nach der Absage des „Airbeat One Limited Edition“ in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind viele Elektro-Fans enttäuscht: „Es ist sehr schade“, schreibt Hendrik Seemann im Netz in der Facebook-Gruppe „Airbeat One Fans“, die mehr als 10 000 Mitglieder hat. „Aber lieber auf diesem Wege, als wenn alle anreisen und dann die Genehmigung widerrufen wird.“

Andere Mitglieder bekunden ebenfalls ihre Enttäuschung oder posten traurige Smileys. „Wenn das so weitergeht, wird es kein Airbeat oder andere Festivals mehr geben“, schreibt eine Nutzerin. „Tut mir leid für euch, die ihr so lange darauf gewartet habt.“

„Wir sind genauso enttäuscht wie ihr“

Veranstalter Sebastian Eggert kann die Reaktionen nachvollziehen: „Wir sind genauso enttäuscht wie ihr, da wir bis zuletzt gehofft haben, endlich wieder alle zusammen feiern und unvergessliche Momente erleben zu können“, teilte er am Mittwoch nach der Absage mit.

Während bundesweit viele andere Festivals wie „Rock am Ring“, die „Fusion“ oder das „Wacken Open Air“ für dieses Jahr pandemiebedingt bereits abgesagt worden waren, hatten Eggert und seine Crew bis rund vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn an den Plänen für das Airbeat One festgehalten – zumindest in abgespeckter Form. Mit 15 000 Besuchern und rund 120 DJs, darunter Armin van Buuren, David Guetta und Steve Aoki, sollte die „Airbeat One Limited Edition“ vom 8. bis zum 12. September auf dem Flughafengelände von Neu­stadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) über die Bühne gehen. Geplant gewesen sei „das beste Line-Up, das es für diese Festivalgröße jemals gegeben habe“, so Eggert.

About you Pangea-Festival mit 15 000 Besuchern

Auch die Behörden hätten alles in ihrer Macht Stehende versucht, um diesen Traum zu realisieren. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen mit der Delta-Variante hätten diese jedoch lediglich eine widerrufliche Genehmigung erteilen wollen. „Das Risiko, das Festival in letzter Sekunde absagen zu müssen, können wir einfach nicht eingehen und haben daher schweren Herzens eine Entscheidung getroffen“, erklärte Eggert.

Diese Entscheidung kann auch Hans Jensen, Geschäftsführer von Supremesurf aus Rostock und Veranstalter des „About you Pangea“-Festivals, nachvollziehen. „Ich finde es schade, dass nun auch die abgespeckte Airbeat-Variante ausfällt, weil die Macher immer nach Lösungen aus der Pandemie gesucht haben“, sagt Jensen. „Aber ich kann es verstehen.“

Er sei froh, dass das „About you Pangea“-Festival, das vom 19. bis zum 22. August in Pütznitz (Ribnitz-Damgarten) stattfinde, als Corona-Pilotprojekt umgesetzt werde. „Damit haben wir genau die Planungssicherheit, die den Machern des Airbeat gefehlt hat.“

Ticketinhaber erhalten ihr Geld zurück

Gemeinsam mit einer Expertengruppe aus Landesregierung, Lagus, Landkreis Vorpommern-Rügen, Gesundheitsamt und der Universität Portsmouth sei ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeitet worden, das nun in dem Piloten erprobt werde. Angst, dass wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen mit der Delta-Variante auch das „About you Pangea“-Festival abgesagt werden müsse, habe er nicht. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Inzidenzen im August derart steigen, dass wir absagen müssen“, so Jensen. Im September könne dies schon wieder anders aussehen. Und: Das „About you Pangea“ sei bereits zu 95 Prozent ausverkauft. „Es gibt allerdings noch einige Restkarten“, so der Veranstalter.

Auch Airbeat-Fans, die bereits ein Ticket gekauft haben, müssen sich nach der Absage keine Sorgen machen: „Alle Ticketkäufer bekommen so schnell wie möglich ihr Geld zurückerstattet“, sagt Veranstalter Sebastian Eggert. „Wir hoffen nun darauf, dass das Airbeat One Festival 2022 in gewohnter Größe stattfinden kann.“ Neuer Termin ist der 6. bis 10. Juli.

Von Stefanie Büssing