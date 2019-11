Schwerin

Am Köpmarkt ist in Schwerin in verschiedene Räume eingebrochen worden. Die Tierarztpraxis, eine Apotheke, der Pizzaservice und ein Restaurant waren betroffen. Es wurde bis auf eine geringe Menge Bargeld nichts gestohlen.

Die Täter scheiterten durch ihr amateurhaftes Vorgehen an zwei Objekten. In der Nacht zuvor versuchten Einbrecher in der Innenstadt ebenfalls in zwei Geschäfte einzudringen, auch dies gelang nicht. Die Kripo konnte umfangreiches Spurenmaterial sichern. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen gibt.

