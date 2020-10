Amazon will nach Rostock nun auch in Neubrandenburg und Schwerin bauen. Auch Wismar, Stralsund, Greifswald hat der Riese längst auf dem Radar. Schon zum Weihnachtsgeschäft 2021 soll in weiten Teilen des Landes eine Lieferung noch am selben Tag möglich sein. Was Amazon genau plant und welche Jobs entstehen.