Angler (78) aus Schleswig-Holstein stirbt nach Sturz in den Schweriner See

Schwerin

Infolge eines schweren Bootsunfalls auf dem Schweriner Innensee vor Görslow ist am Sonntag eine Person in einem Schweriner Krankenhaus gestorben. Ein weiterer Mann wurde verletzt, teilte das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern am Abend mit.

Den Angaben zufolge sind zwei Angler, 78 und 79 Jahre alt, von ihren Ruderboot ins Wasser gefallen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls laufen derzeit.

Anzeige

Passanten brachten die beiden Männer an Land. An Ort und Stelle wurden sie erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb einer der beiden Angler, ein Mann aus Schleswig-Holstein, an seinen schweren Verletzungen, hieß es.

Von RND/pat