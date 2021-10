Schwerin

Sie ist die Strahlefrau im deutschen Fernsehen: Immer ein sympathisches Lächeln auf den Lippen, immer gut gelaunt – so kennen TV-Zuschauer Annett Möller. Was niemand ahnte: Die in Schwerin geborene Moderatorin kämpfte jahrelang mit Panikattacken – vor laufender Kamera. „Ich hatte Todesangst“, sagt sie rückblickend.

Wie es so weit kommen konnte, was ihre Kindheit damit zu tun hat und wie sie die Krise überwunden hat, darüber hat Annett Möller ein Buch geschrieben. „Liebe Angst, Zeit, dass du gehst“ erscheint am 1. Oktober.

Zur Veröffentlichung sprach die OZ mit Annett Möller über …

… den Tag, der ihre Welt auf den Kopf stellt

„Das war 2009. Ich sollte live einen kurzen Nachrichtenüberblick moderieren. Ich wollte es besonders gut machen, hab’ aber falsch geatmet und zu tief mit dem Sprechen angefangen. Dadurch habe ich plötzlich keine Luft mehr bekommen. Das hat mich so in Panik versetzt, dass ich dachte, ich falle gleich tot um. Ich hatte Hitzewallungen. Mir war übel. Mein Herz sprengte mir fast den Brustkorb. Ich muss einen Puls von 300 gehabt haben. Und ich konnte nicht aus der Situation raus. Wollte ich auch nicht, denn mir war klar: Wenn ich jetzt hier weglaufe, steht das morgen in der Zeitung.“

Sie zog die Sendung bis zum Schluss durch. „Die schlimmsten drei Minuten meines Lebens.“ Danach sei sie fluchtartig aus dem Studio gestürzt. Ihren Kollegen erzählte sie, sie hätte Migräne. Auch die Zuschauer am Bildschirm merkten nichts. „Es war ein großer Kraftakt, das zu überspielen.“ Sie selbst erkannte sich kaum wieder. „Ich war immer eine Macherin, plötzlich war ich nur noch eine Marionette, ein Opfer der Umstände.“

Das Erlebnis war einschneidend. „Es hat sich eingebrannt. Ich hatte dann Angst vor der Angst, dachte ständig: Oh Gott, was ist, wenn dieses furchtbare Gefühl wiederkommt?“, erinnert sich Annett Möller. Und genauso kam es. Schon in der nächsten Sendung war die Panik wieder da. „Ich habe sie mit meinen Gedanken heraufbeschworen.“

Aus ihren Ängsten macht sie ein Geheimnis. Nur enge Freunde weiht sie ein. Öffentlich offenbaren – das kam lange nicht infrage, schon allein aus Selbstschutz. Sie habe nicht gewollt, dass andere sie für labil halten. Auch eine Auszeit gönnt sich die Moderatorin nicht, aus Angst vor negativen Folgen für ihre Karriere. Sechs Jahre lang geht das so. Bis sie sich mit den Gründen für die Angst auseinandersetzt.

… die Ursachen für die Panikattacken

„Ich hab’ mich zu der Zeit enorm unter Druck gesetzt, richtig gut zu sein, Karriere zu machen und zu beweisen, dass ich was kann. In mir drin war immer diese Stimme, die sagte: Ich bin nicht die richtige für den Job.“ Die Selbstzweifel begleiteten die heute 43-Jährige bis dahin seit ihrer Kindheit. Annett Möller ist in Schwerin und Wismar aufgewachsen. Die Vergangenheit holte sie als Erwachsene ein. Von ihrem Vater habe sie sich nie geliebt und angenommen gefühlt.

Inzwischen habe sie den Schmerz überwunden und ihren Frieden mit der Vergangenheit gemacht. „Ich habe gelernt, zu verzeihen.“ Den Kontakt zu ihrem Vater aber hat sie abgebrochen. Manchmal komme das Kind in ihr noch durch, aber sie wisse inzwischen damit umzugehen.

… den Ausweg aus der Angst

Sie ging zum Hausarzt, ließ sich Beruhigungstabletten verschreiben. Doch die Angstattacken verschlimmerten sich. „Ich habe mir Hilfe bei einem Experten gesucht. In einer Tagesklinik hatte ich Akutsprechstunden mit einem Psychologen.“ Später machte sie eine Therapie. Zudem setzt sie sich selbst mit ihren Ängsten auseinander und hat sich Zeit für die Vergangenheitsbewältigung genommen. „Ich habe gemerkt: Die Angst bringt mich nicht um. Ein Aha-Erlebnis.“

Außerdem habe es ihr enorm geholfen, Erfahrungsberichte von Menschen zu lesen, die Ähnliches durchmachen mussten wie sie. Gleiches möchte Annett Möller nun für andere bewirken – mit dem Ratgeber „Liebe Angst, Zeit, dass du gehst“. Außerdem hilft sie Menschen in Onlinekursen, Blockaden zu überwinden. Als Motivationscoach trainiert sie zudem Klienten für den perfekten Auftritt in Stresssituationen.

… ihre TV-Karriere

„Als meine Tochter geboren wurde, habe ich für mich entschieden: Ich möchte keine Nachrichten mehr machen, sondern lieber leichtere Themen präsentieren.“ Ihren Job als Hauptvertretung für „RTL aktuell“-Anchormann Peter Klöppel hing sie 2018 an den Nagel. Danach hat sie mit „Endlich Feierabend“ und „Mit Nagel und Köpfchen“ auf Sat.1 zwei Unterhaltungssendungen moderiert. Ähnliches kann sich die gebürtige Mecklenburgerin auch für ihre Zukunft vorstellen. „Mein Herz schlägt für die Moderation. Wenn die passende Sendung kommt, werd’ ich wohl nicht nein sagen.“

Buchtipp Annett Möller, „Liebe Angst, Zeit, dass du gehst – Wie ich mich von Angst und Panikattacken befreite“ 318 Seiten; ISBN 978-3-8419-0602-1; 18,95 € Annett Möller kommt aus Schwerin und hat in Wismar BWL studiert. Sie ist ausgebildete Schauspielerin und Journalistin, hat zehn Jahre lang die Nachrichten auf NTV und später auch die tägliche Hauptnachrichtensendung „RTL aktuell“ moderiert. Nach der Geburt ihrer Tochter wechselte sie in die Unterhaltungsbranche. Anfang 2017 gewann sie die RTL-Gesangsshow „It Takes 2“, in der sie zusammen mit Profimusiker Tom Gaebel sang. Von 2018 bis 2019 moderierte sie mit Daniel Boschmann das Sat.1-Magazin „Endlich Feierabend“. Die Sendung wurde aufgrund niedriger Einschaltquoten eingestellt. 2014 hat sie den Onlineshop AMCO Fashion eröffnet, über den sie selbst entworfene Kleider vertriebt.

… ihre Verbundenheit zu Mecklenburg-Vorpommern

In ihrer Heimat ist die Wahlberlinerin „viel zu selten“. Durch Corona sei ihr aber noch bewusster geworden, dass die Familie das Wichtigste ist. Deshalb will Annett Möller künftig häufiger nach MV reisen. „Meine Oma wohnt in Güstrow. Ich möchte sie öfter besuchen.“ Außerdem reizt sie das Land. „Es ist so schön in Mecklenburg-Vorpommern. Ich liebe es sehr. Für mich fühlt es sich immer an wie nach Hause zu kommen.“

Von Antje Bernstein