Arbeitsunfall in Marnitz: Mann stürzt vier Meter in die Tiefe

Ein Arbeiter ist am Donnerstag in Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er fiel beim Errichten des Gerüstes an der Fassade eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache herunter. Dabei wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.