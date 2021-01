Rostock

„Corona ist wie ein Unheil über uns hereingebrochen“, sagt Unternehmer Paul Morzynski. Dabei hatte er für Arko, Hussel und Eilles große Pläne, war vor der Krise guter Dinge. Am Montag dann der Rückschlag: Die drei Fachhändler, unter dem Dach der Deutschen Confiserie Holding (DCH) vereint, haben beim Amtsgericht Norderstedt ( Schleswig-Holstein) Insolvenz in Eigenregie beantragt. Zu sehr hätten die auf Süßwaren, Kaffee und Tee spezialisierten Geschäfte unter den Corona-Beschränkungen gelitten. 17 Verkaufsstätten gibt es derzeit in MV, mehrere davon in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg.

Bundesweit sollen die Geschäfte vorerst in vollem Umfang weitergeführt werden, teilte Geschäftsführer Patrick G. Weber zunächst mit. Löhne und Gehälter seien den Angaben der vorläufigen Sachverwalter Dietmar Penzlin und Tjark Thies zufolge über das Insolvenzgeld für die nächsten drei Monate gesichert. Doch ganz ohne Schließungen geht es nicht: Bis Herbst sollen laut Morzynski alle dauerhaft defizitären Läden endgültig geschlossen werden.

Laufkundschaft fehlt – insbesondere in den Einkaufscentern

Wie viele und welche, wisse er jetzt noch nicht. „Durch die Pandemie hat sich die Lage verändert“, berichtet er. Geschäfte, die vorher sehr gut liefen und einen Großteil des Umsatzes ausgemacht hätten, würden nun teils schlechter laufen als andere.

„Insbesondere die Läden in den Einkaufscentern laufen aktuell schlecht. Die Laufkundschaft ist faktisch null“, sagt Morzynski. Wundern tue ihn das nicht: Schließlich sei ein Center mit drei offenen Geschäften nicht attraktiv.

Erschwerend hinzu komme nach Angaben der DCH-Gruppe, dass den Läden mit der Corona-Krise wichtige Verkaufszeiträume – dazu gehören Ostern und Weihnachten – weggebrochen sind. Dass aktuell geöffnet werden darf, bringe dabei nicht viel. Nur wenige Menschen würden sich derzeit in die Läden trauen. Der Umsatz sei deshalb ausgeblieben.

Großes Wachstumspotenzial?

Paul Morzynski, Eigentümer des Grand Hotels Heiligendamm und Chef der Halloren Schokoladenfabrik Halle ( Saale), hatte die traditionsreiche Firma Arko aus Wahlstedt ( Schleswig-Holstein) im Jahr 2014 gekauft – und in den folgenden Jahren erst Fachgeschäfte der Marke Eilles vom Kaffeeröster Darboven und anschließend den Konkurrenten Hussel komplett übernommen.

Durch den Zusammenschluss sollte Europas größtes Confiserie-Fachhandelsunternehmen entstehen. Geschäftsführer Patrick G. Weber verkündete damals ein großes Wachstumspotenzial. Morzynski sprach von möglichen Börsengängen – ähnlich wie bei Halloren. Doch daraus wurde bisher nichts.

Keine Auswirkungen auf Hotelbetrieb

Auswirkungen auf das Grand Hotel Heiligendamm hat der Insolvenzantrag der Süßwarenhändler keine. Zwar beschränke die Corona-Krise auch die Hotelbranche, laut Morzynski sei dort aber „Vorsorge getroffen“. Der Unternehmer hatte die Luxusherberge mit Ostseeblick 2013 aus der Insolvenz geholt. „Ich persönlich glaube an ein gutes Jahr für Hotels, vielleicht Richtung Ostern.“ Schwierigkeiten sehe er stattdessen weiter im Handel.

„Es wäre wirklich schade, wenn Läden schließen“, sagt Lisa Armbrecht. Sie und ihre Mutter würden regelmäßig magenfreundlichen Kaffee bei Arko kaufen und gerade zu den Feiertagen auch gern Schokolade. „Es ist eben etwas Besonderes“, finden beide.

Lisa Armbrecht und Gabriele Armbrecht stehen vor einer Arko-Filiale in Rostock. „Wir gehen regelmäßig hier unseren magenfreundlichen Kaffee kaufen. Ab und zu, gerade zu den Feiertagen nehmen wir auch gerne Schokolade mit. Es ist eben was Besonderes. Es wäre ein Stück Lebensqualität, was uns fehlen würde.“ Quelle: Martin Börner

Online-Angebot kaum genutzt

„Wir haben zwar auch ein Online-Angebot, aber das wurde während Corona genau wie vorher eher bescheiden genutzt“, sagt Paul Morzynski weiter. Trotz schwieriger Lage kommt Aufgeben für den Unternehmer nicht infrage: „Corona hat uns nicht zerschlagen. Wir müssen uns jetzt aber eigensanieren, um im Herbst wieder unter Volldampf zu starten“, kündigt er an. Vor Corona seien Arko, Hussel und Eilles schließlich auf einem guten Weg gewesen.

Auch Geschäftsführer Patrick G. Weber ist sich sicher: „Es ist uns nicht leichtgefallen, den Insolvenzantrag zu stellen. Vor uns liegt nun eine große Aufgabe. Wir sind zuversichtlich, diese mittels des Corona-Schutzschirms zu meistern und gestärkt aus der Insolvenz hervorzugehen“, teilt er mit.

Bundesweit betreibt die DCH-Gruppe eigenen Angaben zufolge rund 300 Filialen unter den Marken Arko, Hussel und Eilles. Weitere Filialen und Franchisebetriebe gibt es in Österreich und Tschechien sowie 4000 Verkaufsstellen im Lebensmitteleinzelhandel und in Bäckereien. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit rund 1600 Mitarbeiter und erreichte zuletzt einen Jahresumsatz von 140 Millionen Euro.

Von Pauline Rabe