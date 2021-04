Auch Kitas öffnen ab Montag im Landkreis Ludwigslust-Parchim

ARCHIV - 18.04.2016, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden. (zu dpa «Kita-Betrieb bleibt eingeschränkt - Stäbchen-Tests für die Kleinen») Foto: Monika Skolimowska/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Nachbesserungen bei Kitagesetz gefordert FDP: „Qualität wird nicht verbessert“ / Grüne diskutieren in Zoom-Konferenz HAMELN/HANNOVER. Bringt das neue Kita-Gesetz Verbesserungen oder drückt die Regierung sich vor handfesten Reformen? Begleitet von unterschiedlichen Protestkundgebungen, debattiert der niedersächsische Landtag derzeit über das neue Kitagesetz. Besonders über die aufgeschobene Einführung einer dritten Kraft in Kindergärten gibt es Streit.Die Vorsitzende des FDP-Stadtverbands Hameln, Anke Blume, sieht dringenden Verbesserungsbedarf beim aktuellen Entwurf des Kitagesetzes der Landesregierung. „Das neue Gesetz wird die Qualität in den Kitas nicht verbessern. Es wird die Situation in einigen Bereichen sogar weiter verschlechtern. Das ist nicht akzeptabel und stößt zu Recht auf breiten Widerstand.“ Sie unterstützt die Kampagne der FDP-Landtagsfraktion, die klare Forderungen zur Verbesserung des Gesetzentwurfes und somit der Qualität in den Kitas formuliert. „Neben der dritten Kraft für alle Gruppen brauchen die Kitas ausgeweitete Verfügungs-, Leitungs- und Vorbereitungszeiten. Es muss ein Anspruch auf Inklusion bestehen und jede Kita sollte die Chance haben, sich zu einem Familienzentrum zu entwickeln. Um den Mangel an Nachwuchskräften zu mindern, ist außerdem die Vergütung der ErzieherInnen-Ausbildung überfällig. Um all das umzusetzen, müssen Land und Bund die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Das sollten uns unsere Kitas und die engagierten Beschäftigten dort wert sein“, so Anke Blume.Die örtlichen Landtagsabgeordneten von SPD und CDU fordert sie auf, die Kritik am geplanten Kita-Gesetz nicht nur vor Ort in Gesprächen und pressewirksamen Aktionen zu äußern, sondern sich im Landtag für eine Überarbeitung des Gesetzes starkzumachen. „Leere Versprechungen helfen niemandem weiter. Die Entscheidung über das neue Kita-Gesetz wird im Landtag gefällt. Hier ist es an jeder und jedem einzelnen, für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen“, erklärt Anke Blume.Auch bei den Grünen herrscht Ablehnung mit Blick auf den Gesetzesentwurf. Der Entwurf bleibe weit hinter den Erwartungen von Fachkräften der frühkindlichen Bildungseinrichtungen zurück, so der Hameln-Pyrmonter Grünen-Kreisverband. „Es gibt keine notwendigen Verbesserungen hinsichtlich der Qualitätsstandards, der Gruppengrößen und der Fachberatung. Besonders fehlt der Anspruch auf einen integrativen Kindergartenplatz nach der UN-Behindertenkonvention“, heißt es in einer Einladung zu einer Onlineveranstaltung zum Thema. Unter dem Titel „Nein zum Kita-Gesetz-Entwurf der Landesregierung“ laden die Kreis-Grünen zu einer Zoom-Konferenz mit Detlef Ahting, Verdi-Landesbezirksleiter Niedersachsen-Bremen, ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 14. April, um 19.30 Uhr statt. Zugang zur Konferenz finden Interessierte über die Zoom-Meeting-ID: 891 3413 2715, Kenncode: 310362. Red BU: Nach einem Entwurf der Landesregierung soll die Einführung einer dritten Kraft in Kindergärten aufgeschoben werden. Foto: dpa Quelle: Monika Skolimowska