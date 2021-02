Auf Bewährung: Polizei nimmt Mann am Schweriner Hauptbahnhof fest

Rostock/Schwerin

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Mann in Schwerin festgenommen, der gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Nach Angaben der Beamten, sprachen sie den 39-Jährigen gegen 21 Uhr wegen seines stark alkoholisierten Zustandes am Schweriner Hauptbahnhof an. Die Polizisten erfragten seinen Aufenthaltsgrund und sein Reiseziel. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Bei der Identitätsprüfung stellte die Polizei fest, dass der Mann am 15. Januar 2021 vom Amtsgericht Rostock zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes auf Bewährung verurteilt wurde. Die Polizei fand heraus, dass er gegen mehrere Bewährungsauflagen verstoßen hatte und nahm den Mann in Gewahrsam. Nun soll der Haftrichter entscheiden, ob seine Bewährung aufgehoben wird und er die Freiheitsstrafe von vier Monaten absitzen muss.

Von OZ