Auffahrunfall auf B 195 bei Boizenburg: Zwei Verletzte

Boizenburg

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 195 bei Gresse nahe Boizenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Der Polizei zufolge ist ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Dieses ist zuvor verkehrsbedingt angehalten.

Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt und mussten vor Ort medizinisch untersucht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden, dessen Höhe insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Die B 195 musste an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

