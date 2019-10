Wittenburg

Ein Mopedfahrer ist am Montag bei einem Unfall zwischen Wittenburg und Zarrentin schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge fuhr der 42-Jährige am Nachmittag auf einen bremsenden Kleintransporter auf. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer am Knie. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Lesen Sie auch:

Sternberg: Sechsjähriger von Auto erfasst und verletzt

Autofahrer (85) überfährt Radfahrerin (11) - Mädchen stirbt

Motorrad fährt in Ribnitz-Damgarten auf Auto auf – Fahrer schwer verletzt

Von OZ