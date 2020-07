Parchim/Rostock

Eltern mit kleinen Kindern kündigen an, wegzuziehen, die Politik macht Druck: Das Hamburger Krankenhausunternehmen Asklepios sorgt im Zusammenhang mit der Schließung der Kinderstation in Parchim für neue Schlagzeilen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) will als Reaktion private Klinikbetreiber strenger kontrollieren, kündigt sie auf OZ-Anfrage an. Die oppositionelle Linke im Landtag fordert die Wiedereröffnung der einzigen Kinderklinik in der Region – seit der Schließung vor etwas mehr als einem Jahr müssen Eltern mit kranken Kindern in Notfällen ins 50 Kilometer entfernte Schwerin fahren.

„Monatelang hat Asklepios als Eignerin anscheinend den Bürgerinnen und Bürgern und dem Parlament die Unwahrheit gesagt“, sagt die Linke-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg. Das ARD-Magazin „Kontraste“ wirft den Hamburgern vor, die Kinderstation allein aus Profitgier geschlossen zu haben – was ausgerechnet in der Corona-Zeit, in der Pfleger und Ärzte als Helden gefeiert werden, nicht so gut ankommt. Der Konzern habe bei den Gründen für die Schließung geschummelt, lautet der Vorwurf, den das Unternehmen zurückweist.

Drei Ärzte wurden entlassen

Das Aus der Station mit 16 Betten im Juni 2019 sei unumgänglich, hieß es damals von Asklepios, weil sämtliche Mediziner – ein Chefarzt und zwei Assistenzärzte – auf einen Schlag gegangen seien. Nun wurde bekannt, dass die drei Angestellten nicht freiwillig ausschieden, sondern entlassen wurden. Der Klinikbetreiber will sich auf Nachfrage nicht zu Personalangelegenheiten äußern. Eine Nachbesetzung sei erfolglos geblieben, nicht einmal ein Headhunter habe Bewerber liefern können.

Wie Asklepios jetzt einräumt, gab es wohl doch eine Bewerberin – für eine Teilzeitstelle. „Trotzdem haben wir ihr ein Vertragsangebot unterbreitet, aber leider ist diese Einstellung im weiteren Verlauf nicht zustande gekommen“, teilt das Unternehmen mit. Eine Teilzeitstelle allein hätte ohnehin nicht für einen Neustart gereicht. Dennoch soll die Ende 2019 offiziell verkündete Schließung nicht endgültig sein: „Sobald wir genug Ärzte haben, eröffnen wir die Station wieder“, sagt Asklepios-Sprecher Rune Hoffmann. Wirtschaftliche Gründe gebe es nicht.

Eröffnung der Tagesstation in der Schwebe

Eigentlich sollten bereits im April in Parchim wieder kleine Patienten behandelt werden – in einer ambulanten Tagesstation, die abends schließt. Aber auch die gibt es noch nicht, weil keine Ärzte da sind, so das Unternehmen. Die Klinik will gar keine Ärzte finden, weil sie kein Interesse habe, den „Kostenfaktor“ Kinderstation zu erhalten, sagte dagegen Andreas Crusius, Präsident der Landesärztekammer, der ARD.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) lässt beim Wirtschaftsministerium prüfen, ob die Einhaltung von Zusagen in Zukunft an die Vergabe von Fördermitteln gekoppelt werden kann. Bereits als Landessozialministerin sprach sie sich für mehr Staatseinfluss bei den Kliniken aus. Die rechtlichen Möglichkeiten seien zurzeit aber „sehr begrenzt“, heißt es in der Staatskanzlei. Die Landesregierung will außerdem die Rekommunalisierung des Krankenhauses in Crivitz ( Ludwigslust-Parchim) unterstützen.

Größte Kinderstation in Greifswald 16 Krankenhäuser mit eigenen Abteilungen für Kinder- und Jugendmedizin gibt es laut Krankenhausplan in MV (Stand 1. Februar 2020). Obwohl seit Juni 2019 geschlossen, taucht die Kinderstation des Klinikums Parchim in der offiziellen Übersicht der Landesverwaltung immer noch auf. Die größten Kinderstationen haben die Uniklinik in Greifswald mit 78 Betten und das Helios-Klinikum Schwerin (57 Betten für Kinder und Jugendliche). Rostock kommt auf 71 Betten – wenn man Südstadt- und Uniklinikum zusammenzählt.

Die Landesregierung eiert herum, kritisiert Fraktionschefin Oldenburg. Schwesigs Ankündigung, dass Gesundheitsversorgung mehr zählen müsse als Gewinnerwartung, sei „ein Hohn“. Im Landtag hatte die Linke eine Obergrenze für Ausschüttungen von Klinikgewinnen und ein anderes Abrechnungssystem für Kinderkliniken, die als besonders kostenintensiv gelten, gefordert. Und blitzte damit bei der rot-schwarzen Regierungsmehrheit ab.

In Parchim, das um seine Attraktivität für junge Familien bangt, habe sich die Situation wieder beruhigt, sagt Vize-Bürgermeister Frank Schmidt. Es seien nicht viele, die tatsächlich weggezogen sind.

