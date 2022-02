Ausgeraubt: Unbekannte überfallen 37-jährigen Schweriner

Schwerin

Zu einem Raub zum Nachteil eines Schweriners ist es in der Nacht zu Sonntag im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 37-Jährige gegen Mitternacht von zwei bisher unbekannten männlichen Personen angesprochen und körperlich attackiert worden. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht. In der Folge wurden dem Opfer Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter den Telefonnummern 0385 / 51 80 22 24 oder 0385 /51 80 15 60 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ