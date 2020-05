Grabow

Auf der Autobahn 14 bei Grabow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist Sonntagmittag ein Auto in Flammen aufgegangen. Es handelte sich um einen Wagen einer jungen Familie aus Sachsen-Anhalt, die in Fahrtrichtung Magdeburg unterwegs war. Die Insassen selbst bemerkten das Feuer gar nicht, ein Lkw-Fahrer machte sie auf den Brand aufmerksam.

Als der Fahrer seinen BMW auf den Standstreifen stoppte, konnten seine Frau und das circa ein Jahr altes Kind gerade so noch aussteigen, als das Fahrzeug komplett in Flammen aufging. Alles im Wagen verbrannte. Durch die Hitze platzte sogar der Beton der Fahrstrecke. Die A 14 in Richtung Magdeburg war für circa zwei Stunden voll gesperrt.

