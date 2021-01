Sternberg

Ein Auto ist am frühen Mittwochmorgen in Sternberg ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug gegen 1.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Leonhard-Frank-Straße durch die Flammen komplett zerstört. Anwohner hatten das brennende Auto gesehen und die Feuerwehr verständigt, die den Brand löschen konnten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt.

Zuletzt wurde das Auto am vergangenen Freitag im nahegelegenen Kobrow beobachtet. Ein Mann ohne gültige Fahrerlaubnis soll mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei schätzt den Schaden an dem älteren Auto, an dem schon länger keine Kennzeichen mehr dran sind, da es nicht mehr in Betrieb ist, auf mehrere hundert Euro.

Von OZ