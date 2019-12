Dömitz

Am frühen Dienstagnachmittag kam es im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf der B 191 zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 73-jähriger Mercedesfahrer, der die B 191 in Richtung Dömitz befuhr, mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Grund dafür war wohl, dass er kurzzeitig am Steuer eingeschlafen ist. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte dem entgegenkommenden Fahrzeug geistesgegenwärtig ausweichen, sodass der Wagen den Laster lediglich seitlich streifte.

Der Mercedes stieß anschließend in die Leitplanke der Gegenfahrbahn und kam dort zum Stehen. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 100 000 Euro. Die B 191 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Lesen Sie auch:

Von OZ