Auto prallt gegen Baum bei Dambeck – Fahrer schwer verletzt

Dambeck/Klueß

Zu einem schweren Unfall ist es am späten Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 57 zwischen Dambeck und Klueß ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Autofahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen – und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei entstand an dem Unfallauto ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Von OZ