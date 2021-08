Auto überschlagt sich bei heftigem Regen auf Autobahn 24 bei Wöbbelin

Wöbbelin

Bei einem Gewitter mit kräftigem Regen hat sich ein Autofahrer auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) mit dem Wagen mehrfach überschlagen. Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, wurde der 33-Jährige dabei am frühen Morgen verletzt und kam in eine Klinik. Vermutlich war der Mann zu schnell unterwegs und infolge von Aquaplaning ins Schleudern geraten. Der Wagen kam nach den Überschlägen neben der Autobahn in Fahrtrichtung Westen zum Stehen. Der Schaden am Auto wurde auf 8000 Euro geschätzt.

Von RND/dpa