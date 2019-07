Grabow

Auf der A14 bei Grabow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Montag ein mit Kakao beladener Lkw-Anhänger Feuer gefangen. Die Flammen haben auch Schallschutzwände erheblich beschädigt, so dass die Polizei von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro ausgeht. Dem Fahrer des Lkw war es noch gelungen, seine Zugmaschine abzukoppeln. Er blieb unverletzt, hieß es. Die Autobahn musste in Richtung Wismar für mehrere Stunden gesperrt werden.

Zur Galerie Auf der A14 kam es am Montag zu einem Brand eines Lkw-Anhängers. Dieser hatte mehrere Tonnen Schokolade geladen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, vermutlich kommt eine technische Ursache in Frage.

dpa/RND