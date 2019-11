In der Nacht zu Mittwoch sind in Schwerin zwei Fahrzeuge gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen Ford und einen Bmw. Seit September wurden elf Autodiebstähle im Raum Schwerin gemeldet.

