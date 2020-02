Ein Autofahrer an der Tankstelle in Dreenkrögen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Mittwochnachmittag getankt und bezahlt. Dabei vergaß er allerdings, den Tankschlauch von der Zapfsäule zu nehmen. Dieser riss beim Losfahren ab. Er brachte den Schlauch zurück und fuhr davon.