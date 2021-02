Autofahrer kollidiert in Plau am See mit einem Reh

Plau am See

Bei einem Wildunfall am Mittwochmorgen auf der Bundestraße 103 in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich ein Pkw überschlagen. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte, hatte der 49-jährige Fahrer zum Überholen angesetzt, als plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Dem ersten Tier konnte der Mann noch ausweichen, mit dem zweiten kam es jedoch zum Zusammenstoß. Dabei geriet der Wagen ins Schleudern, rutschte eine Böschung hinab und überschlug sich. Augenscheinlich erlitt der Fahrer keine Verletzungen, er kam jedoch zur Überwachung in ein Krankenhaus.

Das von dem Wagen erfasste Reh wurde auch gegen das vom Unfallverursacher überholte Auto geschleudert; der 21-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 103 in Höhe der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ