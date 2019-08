Boizenburg

Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Boizenburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Unfallopfer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Hamburg gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Autofahrer die 67-Jährige die Straße querende Fußgängerin übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Von RND