Diestelow

Ein 1-jähriges Kind ist bei einem Autounfall am Montagnachmittag in Diestelow ( Landkreis Ludwigslust Parchim) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Mutter des Kindes mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein an einer Bushaltestelle haltendes Auto. Dabei erlitten die 31-Jährige sowie die Fahrerin des anderen Autos ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Frau gab an durch gesundheitliche Probleme, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Von OZ