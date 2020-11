Garbow

Ein Mann ist bei der Rückkehr von einer Jagd bei einem Autounfall nahe Grabow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam er in der Nacht zu Sonntag zwischen Zierzow und Balow in einer Linkskurve von der Landstraße 81 ab. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Graben stehen.

Der Mann wurde in seinem Kleintransporter eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Zierzow befreit werden. Er kam in einer Krankenhaus. Die Jagdutensilien, darunter Waffen und Munition , wurden gesichert. Die Straße war für etwa drei Stunden voll gesperrt.

Der Jäger, der aus der Region stammt, gab zunächst an, nicht alleine im Fahrzeug gewesen zu sein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand er sich nicht direkt auf dem Fahrersitz. Daraufhin suchten die Einsatzkräfte die Umgebung ab. Sie alarmierten einen Suchhund, die Feuerwehr Stolpe ließ eine Drohne mit Wärmebildkamera aufsteigen.

Später gab der Mann dann an, doch alleine im Auto gewesen zu sein. Das Motiv für seine Falschaussage ist noch unklar.

