Autounfall in Schwanheide: Betrunkener Fahrer versucht zu flüchten

Schwanheide

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Schwanheide ( Ludwigslust-Parchim) ist ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer beim Abbiegen an eine Einmündung nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Bordstein und später auf der rechten Seite gegen einen Baum geprallt. Daraufhin fuhr der Mann mit seinem schwer beschädigten Auto weiter, blieb jedoch in einer angrenzenden Straße stehen.

Bei dem Autofahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,82 Promille festgestellt. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat ermittelt, dass der 20-Jährige während des Unfalls nicht angeschnallt war, weil in dem Gurtschloss auf der Fahrerseite ein Gurtdummy steckte. Durch den Unfall ist ein Schaden von 15 000 Euro entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet.

Von OZ