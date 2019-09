Parchim

Der Autozulieferer Magna will sein Werk in Parchim mit 130 Mitarbeitern schließen. Grund sei die sinkende Nachfrage, teilte das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Die Firma stellt in Parchim Cabrio-Dächer her.

Laut IG Metall soll die Produktion wegen des geringeren Lohnniveaus in das Magna-Werk im polnischen Tychy verlagert werden. Ein Unternehmenssprecher wollte sich dazu nicht äußern. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung“ berichtet.

Ministerium ist besorgt

Ein Sprecher von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) sagte, es wäre bedauerlich, wenn es zu einer Standortschließung oder -verlagerung kommen sollte. Das Ministerium habe Kontakt zum Unternehmen aufgenommen. „Wichtig ist der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region.“ Fördermittel seien nicht geflossen.

Von RND/dpa