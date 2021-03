Bad Kleinen

In einem Einhornkostüm ist am vergangenen Mittwoch ein Jugendlicher in der Nähe von Bad Kleinen auf den Bahngleisen unterwegs gewesen. Er sorgte damit für Einschränkungen im Bahnverkehr. Es bestand Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet. Ein Triebfahrzeugführer hatte den verkleideten 17-Jährigen gesehen und die Polizei informiert.

Belehrung durch Polizeibeamte

Diese veranlasste darauf hin einen Vorsichtsfahrbefehl auf der Strecke von Bad Kleinen in Richtung Hohen Viecheln und die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar machten sich auf den Weg zum Ereignisort. Dort konnten vier Personen angetroffen werden, darunter ein junger Mann im Einhornkostüm.

Dieser hätte direkt zugegeben, sich auf dem Bahndamm und in den Gleisen aufgehalten zu haben, sagt der Polizeisprecher. Weil der Gesuchte im Einhornkostüm noch minderjährig ist, wurde er von den Beamten an die Erziehungsberechtigten übergeben. Es folgte eine eingehende Belehrung.

Von OZ