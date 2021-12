Badenitz/Stolpe

Durch einen brennenden Lkw kommt es aktuell zu Sperrungen auf der A24 Richtung Berlin. Die Feuerwehr ist dort bereits im Löscheinsatz. Die Polizei bittet Autofahrer hier zu besonderer Vorsicht.

Nach Angaben der Polizei ist am Mittwoch, den 22. Dezember, gegen 8.30 Uhr ein mit Papier beladener Lkw plötzlich in Brand geraten. Wie es zu dem Brand kam, ist laut Ludwigsluster Polizeiinspektion noch unklar. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, den Lkw vom brennenden Auflieger abzukoppeln und so das Fahrzeug unverletzt zu verlassen.

Aktuell ist die A 24 zwischen Badenitz (Brandenburg) und Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt, da dort die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt ist. Die Polizei bittet um Vorsicht, da es durch den Rauch zu schlechter Sicht kommen kann, besonders in Fahrtrichtung Hamburg.

Von Caroline Bothe