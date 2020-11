Bandenitz: Betrunkene Autofahrerin nach Unfall gestellt

Bandenitz

Die Polizei hat am Samstagabend eine betrunkene Autofahrerin nach einem Unfall gestellt. Der Vorfall hatte sich an einer Ampelkreuzung in Schwerin ereignet. Hier soll die Frau mit ihrem Wagen rückwärts gegen einen anderen Pkw gestoßen und dann einfach weitergefahren sein.

Der Fahrer des anderen Autos fuhr der Frau hinterher und rief die Polizei. Die Beamten konnten die mutmaßliche Unfallverursacherin schließlich auf der A 24 stellen. Wie den Polizisten auffiel, fuhr die Frau Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest bei der 50-Jährigen ergab einen Wert von 1,66 Promille.

Gegen die Autofahrerin ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher.

Von OZ