Banzkow

In Banzkow (Kreis Ludwigslust-Parchim) sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Der Vorfall in der Mirower Straße wurde der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet.

Wie die Beamten mitteilte, haben der oder die Täter eine Tür aufgebrochen und anschließend mehrere Räume im Haus durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, da die Eigentümer nicht zu Hause waren.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat erste Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

Von OZ