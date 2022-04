Schwerin

Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Fahrbahn wird die Autobahn 14 in Richtung Wismar im Bereich der Anschlussstelle Schwerin-Ost vom 22. April, 18 Uhr, bis zum 25. April, 6:00 Uhr, gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag im brandenburgischen Hohen Neuendorf mit. Mit Behinderungen, insbesondere im nachgeordneten Netz, ist zu rechnen.

Umleitung und Umfahrungen sind den Angaben zufolge ausgeschildert. Die Umleitung beginnt an der Anschlussstelle Wöbbelin (A 24) in Richtung Schwerin und endet im Zuge der Bundesstraße 321 an der A-14-Anschlussstelle Schwerin-Ost.

Die Sanierung der Betonplatten wird von der Firma Possehl Spezialbau ausgeführt. Die Vollsperrung und Verkehrssicherung der A 14 erfolgt über die Firma Falko Steinberg - Baustellensicherung. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 200 000 Euro.

Von OZ