Mit einem Trecker-Korso und einer Kundgebung vor der Staatskanzlei protestieren Landwirte aus ganz Mecklenburg-Vorpommern gegen den neuen Entwurf der Landesdüngeverordnung und zu niedrige Einnahmen. Sie übergeben einen Petition. Wir berichten bei OZ live von der Situation in Schwerin.

Jetzt bei OZ live: Bauern aus MV übergeben Protest-Petition vor Staatskanzlei in Schwerin

Düngeverordnung - Jetzt bei OZ live: Bauern aus MV übergeben Protest-Petition vor Staatskanzlei in Schwerin

Düngeverordnung - Jetzt bei OZ live: Bauern aus MV übergeben Protest-Petition vor Staatskanzlei in Schwerin