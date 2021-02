Rostock

Den ersten großen Ansturm – es gab ihn bereits am vergangenen Wochenende: Wer sich Ware im Rostocker Bauhaus bestellt hat, musste beim Abholen zunächst mal warten. Im Auto, in einer langen Schlange. Denn seit der Frühling Einzug auch im Nordosten gehalten hat, zieht es die Hobby-Gärtner und -Heimwerker wieder ins Freie.

Problem nur: Blumenläden dürfen öffnen, Bau- und Gartenmärkte aber weiterhin nicht. Ware gibt es oft nur nach vorheriger Bestellung. So kommen Sie dennoch an Blumen, Erde und Geräte. Eine Auswahl aus dem ganzen Land:

Nordwestmecklenburg

In Schönberg, Klütz und Grevesmühlen sind die Profi-Baumärkte seit Mitte Dezember nur für Handwerker geöffnet – und für Tier-Halter. „Wir haben einen großen Futtermittel-Bereich, dort dürfen die Kunden ganz normal einkaufen“, sagt Geschäftsführer Nico Thern. Wer aber noch einen Nagel, eine Bohrmaschine, Blumen oder Ähnliches kaufen wolle, das muss man vorher bestellen: „Wir sind telefonisch oder auch per E-Mail erreichbar, nehmen Bestellungen an. Die Kunden können dann die Ware abholen“, so Thern.

Wismar

In Wismar bietet beispielsweise der Hagebaumarkt ebenfalls „Click & Collect“ an: „Wir haben auch schon Pflanzen für den Garten im Sortiment“, so ein Mitarbeiter. Auf dem Parkplatz fragen Mitarbeiter die Kunden nach der Bestellnummer, bringen die Ware dann nach draußen. Zahlung ist nur mit Karte möglich.

Bad Doberan

Die Ostsee-Baumschule Hinrichs in Kröpelin hat keinen eigenen Online-Shop: „Das lohnt sich für uns nicht“, sagt Inhaberin Ute Hinrichs. Aber: Auch sie bietet den Kunden einen Bestellservice: „Wir sind telefonisch erreichbar, nehmen aber auch per E-Mail Bestellungen und Pflanzen-Wünsche entgegen.“

Rostock

Der größte Gartenmarkt der Stadt, Grönfingers, hat noch geschlossen. „Click & Collect lohnt sich nicht, wenn man wie wir hauptsächlich frische, verderbliche Ware im Angebot hat“, sagt Geschäftsführer Thomas Heinemann. Aber: Viele Pflanzen – Bäume, Sträucher und Co. – bietet er in einem Online-Shop an.

Die großen Baumarkt-Ketten in der Hansestadt – Bauhaus in Schutow, ebenso Hagebau in der Südstadt und in Brinckmansdorf und auch Toom in Lütten Klein – bieten ihren Privatkunden die ganze Auswahl an: Bestellt wird auf den Internet-Seiten der Ketten. Das System zeigt dabei sofort an, in welchem Markt welches Produkt verfügbar ist. Bei Bauhaus zum Beispiel erhalten die Kunden dann per E-Mail eine Abholzeit mitgeteilt. Die Abholung erfolgt auf dem Parkplatz, die Kunden bleiben dabei möglichst mit Maske im Auto sitzen.

Greifswald

In Greifswald gibt es „Click & Collect“ zum Beispiel im Toom-Baumarkt in Neuenkirchen. „Die Kunden dürfen auch bei uns leider den Markt nicht betreten“, sagt Marktleiter Toni Winter. Seit dem Wochenende steigt auch bei ihm das „Bestellaufkommen“: „Die Kunden können im Internet aussuchen, was sie brauchen und bestellen. Im Idealfall bezahlen sie auch schon online – per PayPal beispielsweise.“ Beim Abholen geht es dann schnell: Bestellnummer oder Name nennen, die Ware wird zum Auto gebracht – und fertig.

Ribnitz-Damgarten

Neun Filialen in MV hat der Blumenhof Griem – unter anderem auch in der Bernsteinstadt. „Wir haben regulär geöffnet, gelten als Blumenladen“, heißt es aus der Filiale in Ribnitz-Damgarten. Auch Frühblüher gibt es bei Griem, ebenso Pflanzerde, Dünger, Pflanzgefäße. „Allerdings haben wir nicht ein so großes Sortiment wie die großen Märkte.“

Stralsund

„Click & Collect“ bieten in Stralsund die großen Baumärkte an – auch der Globus-Baumarkt: Von 8 bis 18 Uhr können dort Privatkunden am Telefon oder über das Internet ihre gewünschten Gartenartikel bestellen und abholen.

Usedom

Das Gartencenter Wuttig in Zinnowitz hat auch im Lockdown geöffnet – der Blumenladen zumindest. „Alle anderen Produkte dürfen wir nur nach vorheriger Vorbestellung verkaufen“, sagt Chefin Madlen Lewerenz. Die Gewächshäuser und den „Gartenmarkt“-Teil ihres Geschäftes muss sie noch absperren.

Von Andreas Meyer