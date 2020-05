Baumarkt-Diebe schlagen in Parchim erneut zu: Weitere 24 Mährroboter gestohlen

Parchim

Aus einem Baumarkt in Parchim haben unbekannte Täter am Wochenende zahlreiche Mähroboter gestohlen. Der Polizei zufolge beläuft sich der dabei entstandene Schaden auf circa 18 000 Euro. Es wird ein Zusammenhang zwischen dem Diebstahl in einem Schweriner Baumarkt geprüft.

Die Einbrecher sind offenbar zwischen Samstagabend und Montagfrüh gewaltsam durch ein Dach in das Gebäude eingebrochen und stahlen aus mehreren Regalen insgesamt 24 Mähroboter sowie dazu passende Akkus. Die Polizei geht von einer geplanten Tat aus und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von OZ