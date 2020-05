Bei Lübz: Mann stürzt bei Biker-Ausflug mit Motorrad und rutscht gegen Baum

Lübz

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall nahe Lübz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 12.30 Uhr in einer Gruppe aus fünf Bikern auf der Kreisstraße 117 bei Granzin unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Daraufhin kam der Motorradfahrer zu Fall und rutschte mit seiner Maschine gegen einen Baum.

Der Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Rostocker Krankenhaus geflogen. Seine Verletzungen sind schwer, aber nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei mit.

Die Polizei schätzt den entstanden Schaden auf rund 9000 Euro.

