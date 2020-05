Beim Einparken: Fahrerin prallt gegen Supermarkt-Fassade in Parchim und wird verletzt

Parchim

Bei einem Autounfall in Parchim ist am Dienstagmittag eine Frau verletzt worden. Der Polizei zufolge ist das Fahrzeug, in dem vier Personen saßen gegen die Fassade eines Discountmarktes geprallt.

Nach ersten Erkenntnissen, beabsichtige die Autofahrerin, in eine Parklücke vor dem Markt einzuparken, als das Auto dann aber plötzlich Fahrt aufnahm und gegen die Fassade stieß.Die verletzte 42-Jährige erlitt einen Schock.

Markt vorsorglich geschlossen

Die Fassade des Marktes wurde durch den Aufprall beschädigt, aber nicht durchbrochen. Neben mehreren Rissen in der Außenfassade, wurden einige Steine aus der Innenwand herausgerissen. Kunden wurden nicht getroffen oder verletzt, jedoch ist die Filiale des Lebensmitteldiscounters nach dem Vorfall vorsorglich geschlossen worden.

Auch das Auto ist durch den Aufprall schwer beschädigt worden. Er musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt.

