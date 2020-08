Beim Telefonieren? Radfahrerin stürzt mit dreijährigem Kind in Hagenow

Eine 28-Jährige auf dem Fahrrad ist am Sonntagabend in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestürzt. Auf dem Rad war ihr dreijähriges Kind in einem Kindersitz mitgefahren. Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Zeuge meint, die Mutter habe während der Fahrt telefoniert.