Bergfeld

Eine Teilnehmerin des Radsportevents „Mecklenburger Seenrunde“ hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die 48-Jährige am Samstagvormittag gegen 10:55 Uhr an einem Bahnübergang in der Ortschaft Bergfeld (Carpin) mit dem Reifen ihres Fahrrads in die Schienen geraten und daraufhin gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Die Radfahrerin war Teilnehmerin der Radsportveranstaltung „Mecklenburgische Seenrunde“ und fuhr die 90 km lange Frauenrunde.



Von RND/dpa/ots