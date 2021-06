Rostock/Waldeck

Sie spielen mit der Angst der Menschen während der Pandemie und wollen so tausende von Euro erbeuten: Betrüger haben in den vergangenen Tagen mehrmals bei Bürgern in Mecklenburg-Vorpommern angerufen, um ihnen jeweils bis zu 30 000 Euro abzuluchsen.

Die Masche: Sie geben vor, dass sie Mitarbeiter eines Krankenhauses seien, in dem ein enger Angehöriger des Opfers – beispielsweise ein Enkel – mit einer schweren Corona-Infektion liege. Für die erforderliche Behandlung sei nunmehr ein spezielles Medikament notwendig, welches aus dem Ausland importiert werden muss. Dabei sind Forderungen in Höhe von bis zu 30 000 Euro keine Ausnahme.

Trickbetrug-Schaden von 1,5 Millionen Euro in MV

27 solcher Schockanrufe sind allein am Montag im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock angezeigt. Die Beamten mahnen zur Vorsicht: „Da die Betrüger sich immer neue Geschichten ausdenken, um an Ihr Geld zu gelangen, seien Sie stets aufmerksam und stellen Sie Fragen, die nur Ihre Angehörigen beantworten können. Legen Sie auf, wenn Sie mit Geldforderungen konfrontiert werden, rufen Sie Ihre Verwandten an und fragen nach. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei“, lautet ihr Appell.

Denn: Diese – wenn auch neue Form der Trickbetruge – sind keine Einzelfälle. Bereits bis April dieses Jahres wurden 958 Trickbetrugsversuche und 90 Vollendungen zum Nachteil älterer Menschen in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet. Davon fallen 685 Fälle in den Bereich des Polizeipräsidiums Rostock. Der eingetretene Schaden beläuft sich bereits auf rund 682 000 Euro im Bereich des Präsidiums und auf knapp 1,5 Millionen Euro in MV.

Von OZ/acs