Parchim

Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung in Parchim zusammen. Wie die Polizei mitteilte entstand bei dem Unfall am Mittwochnachmittag an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Als die Beamten den Unfall aufnehmen, stellen sie fest, dass einer der Fahrer betrunken ist. Er war aber nicht nur mit 2,52 Promille gefahren, sondern auch auch ohne Führerschein. Gegen den 62-Jährigen laufen nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

RND